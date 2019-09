Les épreuves de Québec et de Montréal ont innové pour leur dixième édition. En créant un espace détente pour les coureurs, qui sont tous logés au même hôtel. Au Délta de Québec jusque samedi matin et au Delta de Montréal jusque lundi. En plus d'un coin café et d'un espace dégustation de produits à base de sirop d’érable, il y a aussi les coupures de presse consacrées aux classiques canadiennes ainsi que des revues spécialisées. Et des jeux. Il n’y a pas de baby-foot mais un baby-hockey (c’est le Canada !), un flipper ou une Play Station avec l’inévitable jeu de foot Fifa.

Cet espace lounge a du succès auprès des coureurs, qui s’y retrouvent régulièrement. Les Deceuninck-Quick Step y ont fait le show le premier soir. Avec notamment Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel. Si les deux champions veulent gagner sur le vélo, ils veulent aussi s’imposer à tous les jeux ! "Il fallait bien tuer le jet-lag, alors on a bien joué, notamment au baby-hockey", s’amuse le numéro 1 mondial Julian Alaphilippe. "J’ai fait équipe avec mon coéquipier Dries Devenyns contre d’autres coureurs. Et on a gagné !"

Après sa conférence de presse, le coureur français a à nouveau joué au baby-hockey. Face à Alexis Gougeard, il s’est imposé.