Ce dimanche aurait dû avoir lieu la 118e édition de Paris-Roubaix. Créée quatre ans avant la fin du XIXe siècle, la Reine des Classiques a fêté son centenaire le 14 avril 1996 au cours d’une édition qui est restée dans l’histoire comme celle du triplé des Mapei.

L’équipe, Mapei-GB, est née un an plus tôt avec le mariage de la branche italienne de Mapei-Clas et de la belge de GB-MG. En ce début de saison 1996, ce sont surtout ses coureurs belges, dirigés par Patrick Lefevere, qui brillent, Frank Vandenbroucke, Tom Steels, Carlo Bomans ou Johan Museeuw. Pourtant, le Tour des Flandres a tourné à la confusion pour l’équipe de Lefevere. Retardé sur un stupide incident (Boscardin l’a fait tomber), Museeuw n’a pu empêcher Michele Bartoli de remporter le Ronde. Décidée à réagir directement, l’équipe conduit Tom Steels vers un nouveau succès à Gand-Wevelgem trois jours plus tard.



(...)