Sacha, Arthur, Eric, Vincent, François, Johan et Eddy ont donc eu l'immense honneur de partager un moment sur le vélo avec le Lion des Flandres. "Un temps magnifique, pas trop de monde sur les routes et Johan qui était très disponible durant la sortie, franchement c'était super sympa", nous a glissé à la fin de la sortie, un des participants. "J'ai remarqué que celui qui avait le plus gros moteur dans les jambes c'était Sacha", a complété Museeuw.

La côte la plus dure du parcours ? "Le Paterberg sans hésitation !" a confié Eric. "Surtout qu'elle était située à la fin de la boucle, on a un peu souffert à ce moment-là." Les courageux cyclistes se sont même offerts une petite récompense à la fin du parcours en dégustant une bière (avec modération) en terrasse. Un breuvage bien mérité après avoir transpiré sur les routes du Ronde ! © Lecloux