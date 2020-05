Le Néerlandais a balayé la Container Cup, programme proposé par le chaîne flamande VIER.

Depuis quelques semaines, les sportifs, majoritairement belges s'affrontent lors de la Container Cup, une compétition axée autour du confinement. Les différents participants devaient s'affronter sur sept épreuves distinctes : le tapis de course, les tractions, le golf virtuel, le rameur, le tir couché, le développé couché et le vélo d'appartement.

Pendant toute la durée du confinement, de nombreux sportifs, principalement belges, ont participé à ces différentes épreuves, un classement étant calculé au temps. Parmi eux, on retrouvait les cyclistes Greg Van Avermaet, Remco Evenepoel, Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert, les hockeyeurs Thomas Briels et Arthur Van Doren, les judokas Matthias Casse et Dirk Van Tichelt mais également les frères Borlée, Hans Vanaken, Dennis Praet ou encore le patineur de vitesse Bart Swings.

La compétition s'est refermée ce mercredi avec le passage des deux derniers participants, Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel. Et c'est ce dernier qui a enlevé le classement général devant d'autres cyclistes, Greg Van Avermaet et Oliver Naesen. Chez les dames, c'est la spécialiste du 400m haies et membre des Belgian Cheetahs Hanne Claes qui l'a emporté devant la cycliste Jolien D'Hoore et la nageuse Fanny Lecluyse.

Mais un classement a été fait pour chaque épreuve avec notamment quelques surprises. Si au développé couché, les judokas Matthias Casse et Dirk Van Tichelt s'en sont, sans surprise, le mieux sortis, sur le vélo, il faut reconnaître l'étonnante troisième place de Bart Swings, derrière Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel mais devant d'autres coureurs comme Greg Van Avermaet, Thomas De Gendt, Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Victor Campenaerts, etc.

Dans les autres épreuves, Dennis Praet s'est adjugé la course à pied sur tapis, Dirk Van Tichelt et Matthias Casse ont été les plus forts lors de l'épreuve des tractions, Arthur Van Doren a été le plus loin au golf virtuel, le rameur Tim Brys s'est adjugé, sans surprise, l'épreuve du rameur, Dirk Van Tichelt a également remporté l'épreuve de tir.



Mais le confinement terminé, tous ces sportifs vont désormais reprendre l'entraînement pour préparer leurs prochaines échéances dans leur discipline respective.