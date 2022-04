Problème: il a oublié que seuls 13 coureurs avaient déjà terminé la course et s'est retrouvé en sens inverse alors que le deuxième groupe lançait son sprint. Heureusement, il a eu le temps de sauter par dessus les barrières pour ne pas gêner Arnaud De Lie et Fabio Jakobsen, qui sont arrivés dans cet ordre pour la 14e place.





Si les Alpecin-Fenix Jasper Philipsen et Tim Merlier ont tout tenté pour répondre aux attaques de leurs adversaires, ils ont finalement dû se contenter des 8e et 9e places à l'arrivée. Décevant, forcément. Tim Merlier décidait alors de rebrousser chemin une fois la ligne franchie, sans doute pour retourner au bus de son équipe qui était situé avant la ligne d'arrivée.Problème: il a oublié que seuls 13 coureurs avaient déjà terminé la course et s'est retrouvé en sens inverse alors que le deuxième groupe lançait son sprint. Heureusement, il a eu le temps de sauter par dessus les barrières pour ne pas gêner Arnaud De Lie et Fabio Jakobsen, qui sont arrivés dans cet ordre pour la 14e place.

La journée a été longue et difficile, ce mercredi, au GP de l'Escaut. La bagarre a éclaté dès le début de course et les bordures ont animé toute la journée. Un groupe de 13 coureurs s'est finalement disputé la victoire après une échappée de plus de 140 kilomètres, de quoi perdre de la lucidité dans la finale.