La cycliste Fiona Kolbinger a remporté la Transcontinentale, une des plus grandes épreuves cyclistes d'ultra-endurance au monde. La jeune femme de 24 ans est arrivée ce mardi matin sur le coup de 7h45 en première position d'une course d'un total de 4 000 kilomètres partie de la côte bulgare dix jours plus tôt.





Durant ces dix jours, l'Allemande comme les 263 autres participants à la Transcontinental Race, devait se débrouiller seule. Aucun des concurrents ne pouvait disposer d'une voiture suiveuse, ainsi que d'une assistance personnalisée. Chaque participant devait également se débrouiller par lui-même pour manger, dormir, réparer son vélo...





C'est donc un véritable exploit qu'a accompli la jeune allemande, face des concurrents pour la plupart plus chevronnés qu'elle, dont de nombreux hommes. Elle devient ainsi la première femme a remporter cette épreuve d'ultra-endurance. Pendant toute la durée de l'épreuve, elle s'en est tenue au même régime strict : 19 heures de selle pour 5 heures de sommeil. " La dernière nuit a été trop longue, trop sombre et trop sinistre", avouait Kolbinger avant de confesser qu'elle " aurait pu y aller plus fort."