Quand Victor Campenaerts se donne 20 minutes pour faire sauter trois cyclistes de sa roue (VIDEO)

Victor Campenaerts avait imaginé un drôle de défi, cette semaine ! Le spécialiste du contre-la-monte s'est lancé à l'assaut des Ardennes belges sur son vélo de contre-la-montre, emmenant dans sa roue Rik Verbrugghe, le sélectionneur national (lui aussi spécialiste du chrono en son temps), le triathlète Jef Van Meirhaeghe et le coureur d'Alpecin-Fenix Louis Vervaeke. L'idée: les faire sauter de sa roue en moins de vingt minutes.



Assisté par une voiture de son équipe NTT ainsi que par un scooter piloté par son papa et dont Bram Tankink (ancien pro) était le passager et commentateur de l'effort, Campenaerts a finalement réussi son défi. Le tout sous les yeux d'un Remco Evenepoel amusé, lui qui adore aller s'entraîner dans les Ardennes.