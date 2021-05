La quatorzième étape du 104e Tour d’Italie se déroule, ce samedi, entre Cittadella et le Monte Zoncolan. Le tracé de 205 kilomètres, qui compte trois ascensions répertoriées, se conclut par une terrible ascension de 14,1 kilomètres à 8,5 % de moyenne. Le Monte Zoncolan, qui sera aujourd’hui escaladé par son versant "le plus facile", propose trois derniers kilomètres à 13 % de moyenne avec un passage à 27% dans le dernier kilomètre.

Avec une telle rampe finale, la moindre faiblesse se paiera cash. La maillot rose Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), impressionnant depuis le départ de Turin, va tenter d’enfoncer le clou et de creuser l’écart sur ses principaux rivaux. Pour Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step), septième du classement général à 2’22’’, le Monte Zoncolan devrait être un formidable indicateur pour savoir si son coup de mou de la onzième étape était un accident de parcours ou le signe d’un inexorable déclin. Les autres favoris, Aleksandr Vlasov (Astana), Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Hugh Carthy (EF), Simon Yates (BikeExchange) et Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) auront à cœur de se placer dans la course au podium ou de tenter de faire vaciller le maillot rose.



Rapidement, une échappée de onze coureurs s'est formée, sans Belge: Ponomar, Tratnik, Rochas, Albanese, Fortunato, Bennett, Affini, Oliveira, Mollema, Mosca et Covi. Si Ineos semblait décidée à laisser filer ces hommes, la formation Astana d'Alexandr Vlasov, deuxième du classement général, s'est mise à rouler en tête de peloton.

L’arrivée est prévue aux alentours de 17h15.





Suivez la 14e étape en direct dès 15h: