Gianni Vermeersch (Alpecin Fenix) a remporté la 5e et avant-dernière étape des Quatre Jours de Dunkerque cycliste (2.Pro) samedi entre Roubaix et Cassel avec 16 montées de la bosse finale pour un total de 183,7 km.

Le Lituanien Evaldas Siskevicius (Go Sport - Roubaix Lille Métropole) doit céder son maillot rose de leader au général à Philippe Gilbert (Lotto Soudal), 4e samedi, à la veille de l'arrivée à Dunkerque.

Gianni Vermeersch a devancé en costaud Oliver Naesen (AGR2-Citröen) et le Britannique Jake Stewaert (Groupama-FDJ) pour signer à 29 ans, la 3e victoire de sa carrière, deux ans après son succès à l'Antwerp Port Epic.

Une échappée au long cours s'est formée en début d'étape, avec six coureurs, dont deux Belges Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB) et Alex Coleman (Sport Vlaanderen - Baloise), ce dernier s'assurant, sauf abandon, le maillot du classement des monts. Les fuyards ont compté jusqu'à plus de six minutes d'avance, mais leur échappée s'est modifiée à un peu moins 50 bornes de l'arrivée avec toujours six hommes, mais seul Louis Blouwe comme Belge.

Les choses sérieuses ont battu leur plein à 15 km de l'arrivée et dans le dernier tour avec un regroupement à 9 km du but. Le Britannique Samuel Watson tentait bien sa chance, mais c'est à la puissance avec un groupe réduit sur les derniers hectomètres que la victoire s'est jouée.

Philippe Gilbert (Lotto Soudal), au forcing dans les derniers 1.500m, en profite pour endosser le maillot rose de leader avec quatre secondes d'avance sur Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) et cinq sur Jake Stewart.

La dernière étape dimanche, propice à une arrivée au sprint, reliera Ardres à Dunkerque sur 182.9km.