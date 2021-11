Iserbyt, déjà vainqueur à Waterloo, Iowa et Overijse en Coupe du monde cette saison, s'est une nouvelle fois imposé. Le Belge de 24 ans a émergé en fin de course. Il a finalement devancé Laurens Sweeck de 4 secondes et Toon Aerts de 0:07. Quiten Hermans (+0:14) et le Néerlandais Lars van der Haar (+0:17), champion d'Europe, complètent le top 5.

Au classement général, Eli Eserbyt consolide forcément sa position de tête.

Chez les dames, la Néerlandaise Annemarie Worst s'est imposée devant ses compatriotes Denise Betsema et Lucinda Brand, qui ont terminé à respectivement 17 et 37 secondes. Worst, 25 ans, a signé sa première victoire en Coupe du monde depuis janvier 2020.

Côté belge, Sanne Cant a terminé 12e à 3:03.

Au classement général, Brand a conservé la tête avec 212 points. Elle devance Betsema (198) et la Néerlandaise Puck Pieterse (161), septième dimanche. Worst, qui a fait l'impasse sur les rendez-vous de Zonhoven et Overijse, est 5e (124) alors qu'Alicia Franck est 15e et première Belge avec 66 points.

La 8e des 16 manches de la saison se tiendra dimanche prochain dans la ville française de Besançon.