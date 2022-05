Arnaud De Lie a survolé le sprint pour enlever la Marcel Kint Classic à Zwevegem. Le jeune néo-pro de Lotto-Soudal a gagné sa quatrième course de la saison en devançant largement ses suivants, Luca Mozzato et Gerben Thijssen. Il a aussi conforté sa position de leader dans l’Exterioo Cycling Cup dont l’épreuve fait partie. "Ce ne l’était pas, mais elle deviendra sans doute un but", reconnaît le Luxembourgeois qui sera à la Flèche d’Heist et au Tour du Limbourg, le prochain week-end.

Sur un parcours durci avec une incursion dans les Ardennes flamandes, les différentes ascensions à gravir deux fois (Tiegemberg, Kluisberg, Paterberg ou Vieux Quaremont) laissèrent aux prises soixante coureurs. C’est pourtant dans les rues de Zwevegem que les derniers rescapés de l’échappée furent repris alors qu’Arnaud De Lie, parfaitement piloté et lancé par son nouvel équipier, le champion d’Afrique du Sud Reinardt Janse van Rensburg, s’imposa magistralement devant Luca Mozzato et Gerben Thijssen.

"On a repris les échappés à un kilomètre, disait De Lie. C’était dur sur les côtes, mais mes équipiers m’ont très bien positionné. Ils ont fait un travail exceptionnel. Ce n’est pas ma victoire, c’est celle de l’équipe. Reinardt a été phénoménal, je n’ai eu que les 200 derniers mètres à faire à bloc. On a eu des critiques sur notre train, mais il était nouveau et c’est un des meilleurs, il fallait trouver nos automatismes."