La guerre en Ukraine a conduit l’UCI à suspendre toutes les formations professionnelles russes et biélorusses, féminines et masculines. Leurs coureurs, même les étrangers, sont sur la touche et libres de signer pour une autre équipe depuis le 1er mars, alors que les Russes et Biélorusses des autres formations ne sont pas suspendus. Ils peuvent courir, mais sans référence à leur pays.

L’équipe pro continentale Gazprom-RusVelo, dont Ilnur Zakarin ou le champion de Russie, Artem Nych, sont les leaders, est généralement invitée dans les courses de RCS comme le Giro. Elle aurait pu être sur Tirreno.

Le manager de la formation, qui a déjà perdu le partenariat des cycles français Look, a introduit une requête en annulation de cette décision, arguant que le sponsoring de sa formation provient de la filiale allemande de Gazprom et non de Russie. Une date butoir aurait été fixée au 27 mars, quant à l’avenir des 21 coureurs.

Le sort des sept Italiens semble connaître une éclaircie. Sous la direction de Daniele Bennati, le nouveau sélectionneur italien, Marco Canola, Giovanni Carboni, Nicola Conci, Alessandro Fedeli, Matteo Malucelli, Andrea Piccolo et Cristian Scaroni vont disputer plusieurs courses (Per Sempre Alfredo, le 20 mars, la Coppi-Bartali, du 22 au 26, le G.P. de Larciano, le 27) sous le maillot de la sélection nationale en espérant trouver peut-être asile ailleurs. Pour les 14 autres, les neuf Russes, mais aussi deux Tchèques, dont Mathias Vacek qui a gagné la 6e étape du Tour UAE, un Costaricain, un Espagnol et un Norvégien, la solution ne pourra être qu’individuelle.