Le sujet du poste de sélectionneur national y sera certainement évoqué. Pour l’instant, cette fonction est toujours occupée par Rik Verbrugghe. Qui, depuis qu’il est à cette place, soit depuis 2019, a décroché six médailles sur les Mondiaux et Euros des pros. Mais son maintien à ce poste est en débat à la Fédération belge depuis que l’ancien vainqueur de la Flèche wallonne s’est engagé comme manager sportif de l’équipe Israël Start Up Nations. À son entrée en fonction au poste de sélectionneur national, Rik Verbrugghe avait déjà cumulé ce boulot avec celui de directeur sportif chez Bahrain-Merida. S’il n’est pas reconduit, Sven Vanthourenhout est le plus régulièrement cité parmi les autres pistes. L’actuel sélectionneur national de cyclocross était déjà l’adjoint de Rik Verbrugghe cette année pour la route, notamment chez les espoirs. J. Gil.