Après sept victoires consécutives en cyclocross, Wout Van Aert a mis fin à son incroyable série ce dimanche. A Hulst, sa chaîne l'a lâché et il a dû se contenter de la quatrième place. La saison hivernale bât donc son plein pour le Belge de 26 ans. Et avec un certain succès.

Mais le Campinois pense déjà à la suite de sa saison. Effectivement, son équipe Jumbo Visma a choisi de remanier son programme initial du printemps. Quel choix va-t-il opérer? Clairement, ses priorités se nomment le Tour des Flandres et Paris-Roubais. Mais aux dépens de quelles courses?

La Strade Bianche menacée

Depuis sa victoire en 2020, un lien fort existe entre le champion de Belgique et la Strade Bianche. Car il s'agissait de sa première victoire lors d'une Classique en 2020, mais aussi parce qu'il avait toujours bien performé en Italie (3e, 3e, 1er, 4e). Mais, selon toute vraisemblance, il n'y aura pas de cinquième édition pour lui en 2022.

Le coureur Jumbo envisage de supprimer la course de son programme. L'Objectif? Arriver frais en avril pour le Tour des Flandres (3 avril) et Paris-Roubaix (17 avril). "Ces dernières années, nous n'avons pas encore réussi à gagner un monument pavé avec Wout", a déclaré Merijn Zeeman dans des propos repris par Nieuwsblad. "Milano-Sanremo sera son premier grand rendez-vous de l'année. Suivront ensuite Harelbeke, Gent-Wevelgem, le Ronde et Roubaix. Le Strade ne fait plus partie de sa liste de priorités, car la date ne nous convient pas", a-t-il conclu.

Quelles alternatives?

Effectivement, la course se dispute le 5 mars en Italie. De quoi gêner sa préparation. Ainsi, son équipe pense à supprimer la Strade Bianche et la Tirreno-Adriatico. Le reste de son calendrier dépendra de sa participation ou non aux championnats du monde de cyclo-cross qui se déroulent aux États-Unis. Si la réponse est oui, sa première course sur route sera certainement le Paris-Nice (6-13 mars). Épreuve à laquelle il n'a d'ailleurs jamais participé.

S'il choisit de ne pas se déplacer au pays de l'Oncle Sam, l'Omloop Het Nieuwsblad (26 février) sera le point de départ de sa saison. Arrivé récemment, Tiesj Benoot, participerait ensuite à la Strade Bianche et à la Tirreno-Adriatico.