Il a malheureusement ajouté son nom aux abandons les plus idiots de l’histoire du cyclisme, et même du sport. En débouchant la bouteille de Prosecco promise au vainqueur de l’étape, mardi, Biniam Girmay a reçu le bouchon directement dans l’œil gauche. Une anecdote qui aurait prêté à sourire si elle n’avait pas contraint le premier vainqueur africain sur un grand tour à quitter le Giro. "Les examens médicaux ont révélé une hémorragie dans la chambre antérieure de l’œil gauche", a précisé Piet Daneels, le médecin de l’équipe Intermarché WG. "Dans le but de minimiser les risques, il est fortement conseillé d’éviter les activités intensives."