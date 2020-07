On a hâte d’y être ! Bien évidemment, il y aura de nombreux beaux événements cyclistes d’ici là et on se réjouit de revivre d’intenses émotions sportives, mais le Tour d’Italie promet de valoir le détour, avec les débuts de Remco Evenepoel sur une épreuve de trois semaines. Un premier Grand Tour qu’il va aborder avec son habituelle ambition, élevée. Et ce Tour d’Italie, pour lequel le Grand Départ se fera en Sicile, promet d’être plus ouvert que jamais.

Car dans cette saison incomparable, dans cette fin de saison de folie qui s’annonce, la plupart des spécialistes des épreuves de trois semaines s’aligneront au Tour de France. Et si certains vont effectuer deux Grands Tours en 2020, ce sera avec la Vuelta, organisée en novembre, qu’ils enchaîneront. Pas avec le Giro, qui débute… moins de deux semaines après la fin de la Grande Boucle.



(...)