En franchissant la ligne d’arrivée de Canale, théâtre du final de la troisième étape de ce Giro, Taco van der Hoorn n’a pu s’empêcher de poser un instant sa grande paluche sur ses yeux bleu azur avant de la retirer dans le même geste, comme s’il voulait s’assurer que l’horizon qui s’imprimait sur sa rétine n’était pas le fruit que de sa seule imagination.

Membre d’une échappée de six coureurs (sans Belge) qui s’était détachée après tout juste dix des 190 kilomètres au menu du jour, le Néerlandais de chez Intermarché Wanty-Gobert en a été le dernier survivant pour résister jusqu’au bout au retour du peloton, arrivé sur ses talons (4 secondes) dans la cité du Piémont.

"À 25 kilomètres de l’arrivée, nous ne comptions alors plus qu’une avance d’une minute et j’ai alors pensé que nous n’irions pas au bout, commentait celui qui a démarré le cyclisme à la suite d’une blessure encourue au football. Mais j’ai continué à y croire car parfois, même si la probabilité d’un succès n’est que de 0,5 %, cela vaut le coup de tenter sa chance à fond ! Je me retournais de temps à temps car je pensais vraiment que le peloton allait m’avaler à un moment ou à un autre. Ce n’est qu’une fois arrivé sous la flamme rouge que j’ai réalisé que j’allais très probablement m’imposer. Je me suis alors dit, ‘Putain, je vais y arriver !’"