Entre Louvain et Overijse, sur des routes qui seront empruntées par le prochain championnat du monde en septembre prochain, nombreux étaient les coureurs qui sont venus tester leur jambes sur la Flèche Brabançonne. Après l'annulation de Paris-Roubaix, bon nombre de Flandriens ont décidé de prolonger leur printemps comme Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven ou Wout Van Aert et découvrir la nouvelle attraction de la course et prochain juge de paix du Mondial : la Moskesstraat.

Mais en septembre prochain, la surprise pourrait bien venir de Tom Pidcock. Le Britannique, passé professionnel chez Ineos cet hiver, a remporté l'épreuve brabançonne au nez à la barbe du récent vainqueur de Gand-Wevelgem, Wout Van Aert. (...)