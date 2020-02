Mathieu Van der Poel dispose de tous les atouts pour ponctuer de la plus belle manière l’exceptionnelle domination que les Néerlandais ont imprimée sur ces championnats du monde.

Ce samedi, les trois titres mis en jeu sont revenus à la délégation batave qui a raflé sept des neuf médailles ! D’autres devraient suivre ce dimanche et certainement au moins une dans l’épreuve des élites, point d’orgue des six courses arc-en-ciel du week-end. On ne le répétera jamais assez, Mathieu Van der Poel est le grandissime favori de ce Mondial 2020 à Dübendorf, aux portes de Zurich.