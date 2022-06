La France de juillet va devoir se trouver un nouvel enchanteur pour lui conter d’autres fables. Vainqueur de six étapes et porteur du maillot jaune lors des trois derniers Tours de France, Julian Alaphilippe suivra l’édition 2022 devant sa télévision. Victime d’une très lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège (pneumothorax, deux côtes et une omoplate cassée), le double champion du monde en titre avait repris la compétition ce week-end à l’occasion d’un championnat de France sur lequel il a porté son équipier Florian Sénéchal au titre mais n’a pas été jugé dans une condition suffisamment solide que pour s’aligner sur une épreuve exigeante de trois semaines au sein d’une sélection Quick-Step Alpha Vinyl qui misera pratiquement tout sur son sprinter Fabio Jakobsen.