"Quintana n'était plus un gagnant": Netflix sort un documentaire sur la saison 2019 de Movistar © Belga Cyclisme Nicolas Christiaens

Depuis ce vendredi, le catalogue de Netflix compte un nouveau documentaire sportif. La plateforme a en effet mis en ligne les six épisodes qui composent leur documentaire sur la saison 2019 de la formation cycliste Movistar. Avec, en guise de temps forts, les trois grands tours: la victoire de Carapaz sur le Giro, la 2e place de Valverde sur la Vuelta et, surtout, bien des tensions durant le Tour de France. Sur la Grande Boucle, Quintana, Landa et Valverde devaient cohabiter, ce qui ne fut pas toujours simple.



La 14e étape entre Tarbes et le Tourmalet, remportée par Pinot, a notamment fait débat dans les coulisses de l'équipe, le 20 juillet au soir. Ce jour-là, Quintana avait été lâché alors que c'est son équipe qui emmenait le peloton. "Nairo n'était plus un gagnant", lâche notamment Unzue, le manager de l'équipe, devant les caméras.



Un comble, quand on sait que le Colombien a démarré la saison 2020 tambour battant dans sa nouvelle formation Arkea Samsic, avec une victoire d'étape sur Paris-Nice et des succès d'étapes et au classement général final sur le Tour des Alpes et le Tour de la Provence.



Landa, grand rival de Quintana en interne la saison dernière, a pour sa part rejoint la Bahrain-McLaren cette saison, avec laquelle il a brillé lors de sa seule course à ce jour: la Ruta del sol (3e du classement général).



Bref, si vous voulez voir les coulisses d'une équipe victorieuse du Giro qui s'autodétruit ensuite sur le Tour, vous savez ce qu'il vous reste à faire !