Le coureur espagnol ne figure pas dans la sélection dévoilée lundi par Movistar.

Valverde, 40 ans, a également remporté quatre fois Liège-Bastogne-Liège qui aura lieu dimanche et où il pourrait tenter d'aller chercher une cinquième victoire.

Plus tôt dans la journée, Deceuninck-Quick Step avait annoncé que Julian Alaphilippe, fraîchement couronné champion du monde, ne participera pas non plus à la Flèche Wallone dont il est le double tenant du titre.