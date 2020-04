En ces temps de confinement, les quiz sont à la mode. En voici un qui ravira les nostalgiques...





Dans ce quiz, vous propose de retrouver le premier belge de chacune des 40 dernières grandes boucles. Si vous y parvenez, vous êtes une encyclopédie vivante. Si pas, il n'y a aucune honte à avoir, d'autant plus que certains ne figuraient même pas dans le top 50 du classement final.L'idée n'est pas de vous prendre la tête mais bien de vous divertir. Quand vous souhaitez abandonner, cliquez sur "give up" sous le chronomètre et découvrez les réponses manquantes. Certains noms sont de véritables Madeleine de Proust.