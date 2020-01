L'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) s'est adjugé la 1re édition de la Race Torquay (1.1), disputée en circuit sur la distance de 133 kilomètres jeudi à Torquay, la capitale du surf en Australie.

Le champion d'Irlande a devancé au sprint les Italiens Giacomo Nizzolo (NTT) et Alberto Dainese (Sunweb).

L'Australien Kaden Groves (Mitchelton-Scott) et le Danois Michael Morkov (Deceuninck-QuickStep) complètent le top 5. Guillaume Van Keirsbulck (CCC), meilleur Belge, se classe 25e à 9 secondes du vainqueur.

Sam Bennett, 29 ans, a enlevé son 44e succès en carrière, le 2e cette année après son succès dans la 1re étape du Tour Down Under le 21 janvier. L'Irlandais offre un 3e bouquet en 2020 à la formation Deceuninck - Quick-Step, qui a aussi fêté la victoire de Remco Evenepoel dans le contre-la-montre du Tour de San Juan mardi.

Chez les dames, c'est l'Australienne Brodie Chapman (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) qui s'est imposée après 106,4 km de course, devant sa compatriote Emily Herfoss (Roxsolt Attaquer) et l'Américaine Tayler Wiles (Trek Segafredo). Mieke Docx (Doltcini - Van Eyck Sport) termine 18e et première Belge.