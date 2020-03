Si l'annulation des Strade Bianche est officialisée depuis ce jeudi, le flou règne toujours autour de la tenue, ou non, de Tirreno-Adriatico et de Milan-Sanremo. Selon le journal italien La Gazzetta Dello Sport, l'organisateur RCS ferait tout pour tenter de maintenir la Primavera le 21 mars.

"Nous étudions toutes les possibilités qui pourraient nous permettre d'assurer le maintien de nos courses, a expliqué Paolo Bellini, le directeur de RCS. Et cela même si certaines équipes ou coureurs ont peur de se rendre en Italie à cette période. Milan -Sanremo est le dossier le plus complexe (NdlR : car disputé en grande partie dans une région fortement touchée par le coronavirus) mais nous regarderons jusqu'au dernier moment quelles sont les possibilités pour que la Clacisima se dispute." Pour ce qui est de Tirreno-Adriatico ce sont les cérémonies protocolaires et la foule dense que celles-ci attirent qui poseraient le plus problème.