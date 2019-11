Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a dominé le "Jaarmarktcross" de Niel, deuxième manche des Rectavit Series. Au lendemain de son titre européen, le Néerlandais s'est imposé devant Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) et Thijs Aerts (Telenet Fidea Lions).

Van der Poel s'est isolé en tête après un peu plus d'un quart d'heure de course. Il s'est imposé avec 1:20 d'avance sur Sweeck et 1:36 sur Aerts.

Le Néerlandais signe sa troisième victoire en autant de cross cette saison, après ses succès à Ruddervoorde (Superprestige) et à l'Euro de Silvelle. Il avait déjà gagné l'an passé à Niel.

Le "Jaarmarktcross" de Niel fait partie des Rectavit Series (anciennement Soudal Classics), une série de cross pour lesquels il n'y a pas de classement général.