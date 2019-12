Le triomphe du jeune prodige dans la classique du Pays basque a été plébiscitée.

C’est ce qu’en termes d’élection, on appellerait une victoire écrasante. Vous avez plébiscité la victoire de Remco Evenepoel à la Clasica San Sebastian comme l’exploit de la saison écoulée. Et très largement, car le succès du prodige brabançon au Pays basque a recueilli plus de la moitié des votes de notre troisième sondage de l’année cycliste 2019.

Aux yeux des lecteurs de La DH-Les Sports et de DH.be-Les Sports +, le grand exploit a bien été réalisé par le jeune coureur de Deceuninck-Quick Step le samedi 3 août. Il faut dire qu’à 19 ans, Remco Evenepoel est devenu ce jour-là le plus jeune vainqueur d’une classique du WorldTour.

Pour les Belges, la classique basque a pris des allures de triomphe puisque Greg Van Avermaet a complété le succès de son jeune compatriote en finissant deuxième.

Un moment distancé, Remco Evenepoel était reparti à l’attaque à une vingtaine de kilomètres du but après être revenu dans le premier peloton. Accompagné du Letton Toms Skujins, il a creusé l’écart malgré le travail des Movistar puis, il a lâché son compagnon d’échappée dans la dernière difficulté, le Murgil Tontorra et ses passages à 15 %. Avant de gérer son avance dans la descente puis dans les rues de San Sebastian.

"C’est incroyable", disait-il. "C’était un rêve de gagner cette course une fois dans ma carrière. J’y arrive à ma première participation."