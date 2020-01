Ce samedi, Remco Evenepoel fête son 20e anniversaire en Argentine où il entame sa saison. Le Brabançon a déjà derrière lui une année entière chez les pros et un palmarès qui s’étoffe. Il y a douze mois, il disputait sa première course à l’occasion, déjà, du Tour de San Juan. Il avait à peine 19 ans et sortait à peine de la catégorie des juniors.

Le prodige de Schepdaal a terminé l’année 2019 au 39e rang mondial et avec cinq succès, la Clasica San Sebastian, le championnat d’Europe de chrono, le Tour de Belgique et une étape, ainsi qu’une autre de l’Adriatica Ionica Race.

(...)