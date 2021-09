"Je ferai tout pour répondre présent dimanche. Pour moi, un titre est un titre. Même si celui de champion du monde est plus prestigieux, une victoire au niveau européen ne se refuse pas. Elle restera pour toujours sur ton palmarès et tu pourras rouler pendant un an avec un maillot distinctif."

Remco Evenepoel fait partie de ceux qui veulent gagner partout, sans faire de différence. La jeune génération à laquelle il émarge est aussi gourmande qu’ambitieuse. Gagner tout et le plus vite possible semble être le leitmotiv de cette classe biberon emmenée par Tadej Pogacar. Le phénomène slovène s’inscrit d’ailleurs parmi les favoris pour dimanche. Evenepoel le sait.