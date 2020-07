Remco est chaud: la prochaine étape, c'est le Stelvio ! Cyclisme Nicolas Christiaens © Belga

Après le festival de Remco Evenepoel ce jeudi, on ne peut que prier pour que le Giro soit maintenu.



Si cette année 2020 connaît de nombreux rebondissements, il y a une chose qui ne change pas: quand on autorise les cyclistes à s'affronter en compétition, Remco Evenepoel gagne tout ce qu'il court. De San Juan (Argentine) à Burgos (Espagne) en passant par l'Algarve (Portugal), le Brabançon semble bien parti pour réaliser un trois sur trois cette saison.



Pourtant, son succès de ce jeudi reste une (petite) surprise. Le principal intéressé ne semblait pas en terrain conquis, sur les pentes du Picon Blanco: "Le premier objectif était de ne pas perdre de temps", reconnaissait humblement le jeune membre du Wolfpack après l'arrivée. Il faut dire qu'avec des passages à 17% et de véritables grimpeurs (Sosa, Landa, Carapaz ou Chaves) en face de lui, on pouvait penser que le puissant rouleur serait mis en difficulté par cette pente irrégulière.