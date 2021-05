La rivalité entre le prodige brabançon et le vainqueur du Tour 2019 pourrait bien prendre une autre dimension avec ce week-end montagneux.

Ce vendredi, le retour le long de la mer Adriatique a coïncidé avec celui du soleil. On ne trouva, évidemment, pas une âme pour s’en plaindre. Ce, d’autant plus qu’on annonce à nouveau des conditions climatiques difficiles pour le week-end. La pluie devrait, en effet, être au rendez-vous durant deux jours. Voilà qui pourrait encore durcir deux étapes déjà très relevées sans ça. Le peloton aura droit à de la montagne. Samedi, entre Foggia et Guardia Sanframondi, les coureurs, dont l’organisme a déjà été mis à rude épreuve, se coltineront un col de 2e catégorie, le Bocca della Selva, à 50 kilomètres de l’arrivée, placée au sommet d’une bosse de 4e catégorie.

Le lendemain, toujours dans le massif des Abruzzes, ils se disputeront la victoire sur le toit de Campo Felice, difficulté de 1re catégorie (6,6 km à 5,8 % de moyenne, avec un passage à 12 %). Ce, après s’être farcis le Passo Godi (2e cat.), le Forca Caruso (3e) et le Colle Ovindolei (2e).