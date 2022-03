Remco Evenepoel a terminé Tirreno-Adriatico aux portes du top 10. Loin de l’objectif affiché au départ une semaine plus tôt à Lido di Camaiore, lorsqu’il déclarait vouloir finir parmi les trois premiers.

Avant de craquer samedi, Evenepoel avait occupé pendant cinq jours la deuxième place du classement général. D’abord derrière Filippo Ganna. Le seul à l’avoir devancé dans le chrono d’ouverture. Un contre-la-montre qui a confirmé, après les troisièmes places de l’Euro et du Mondial et le succès au Tour de Valence, que le Belge est devenu, dans cet exercice, un des meilleurs spécialistes du monde. Ensuite, derrière Tadej Pogacar, lorsque le Slovène prit jeudi dernier les rênes du pouvoir à Bellante.

On ne saura jamais ce qui se serait produit vendredi, sans l’erreur de parcours dont les deux hommes et Jonas Vingegaard furent les victimes dans la finale de l’étape des murs. Dans les deux étapes au final de puncheurs, Remco Evenepoel s’est classé 4e et 9e (mais 5e des favoris), finissant à chaque fois sur les talons de Pogacar. Une double performance qui démontre qu’il ne manque peut-être pas tant que cela d’explosivité.