Du côté Deceuninck-Quick Step, ni les directeurs sportifs, ni les coureurs ne se sont présentés devant la presse après la course. L'équipe a envoyé des réactions dans la soirée par Whatsapp.

"Je suis très content de la manière dont je me suis senti durant l'étape", a réagi Evenepoel. "Il faisait très froid avec la pluie mais l'équipe m'a bien aidé. J'étais encore bien entouré avant la dernière ascension. Ils m'ont rappelé que je devais bien manger et m'hydrater. J'avais encore beaucoup d'énergie avant la dernière montée. Elle n'est pas difficile mais c'était dur avec la météo. Nous sommes maintenant dans une situation idéale avec la deuxième place du général. Toute l'équipe s'en est bien sortie sauf Pieter Serry (renversé par une voiture de BikeExchange, ndlr.). Heureusement, il va bien et nous avons hâte d'être demain."