Plusieurs Belges peuvent prétendre à la victoire finale.

C'est dans un établissement bien connu de la Grand Place de Bruxelles que Rik Verbrugghe a donné ce lundi cinq des huit coureurs de sa sélection pour le Mondial (285 km) couru au Yorkshire, le dimanche 29 septembre.

Comme il l'avait annoncé, le sélectionneur a confirmé que Remco Evenepoel, Philippe Gilbert, Oliver Naesen, Dylan Teuns et Greg Van Aermaet seraient du voyage en Grande-Bretagne. Ils seront les leaders de l'équipe.

Il reste donc trois places à pourvoir et Verbrugghe s'est donné une semaine supplémentaire de réflexion tant les prétendants sont nombreux.

C'est lundi prochain que le coach national rendra public son choix entre Tim Declercq, Tiesj Benoot, Dries Devenyns, Yves Lampaert, Jasper Stuyven, Sep Vanmarcke et Tim Wellens. Des coureurs pour lesquels les deux courses au Canada (Québec vendredi et Montréal, dimanche) seront essentielles pour le convaincre de leur bonne forme.

Il y aura un équipier et sept qui peuvent courir la finale.

Remco Evenepoel, comme champion d'Europe, disputera également le contre-la-montre (le mercredi 25 septembre) avec Yves Lampaert et Victor Campenaerts, médaillé de bronze l'an dernier.

Les différents sélectionneurs ont également dévoilé leur équipe dans les autres catégories, dames et messieurs. Voici les principales.

Chez les espoirs (vendredi 27 septembre, 193 km), trois pros (de moins de 23 ans selon le règlement) font partie des six coureurs retenus, Jasper Philipsen, Stan Dewulf et Brent Van Moer, les deux coureurs de Lotto-Soudal, qu'accompagneront Stan Van Tricht, Jens Reynders et Ilan Van Wilder. Sébastien Grignard est réserve.

Contre-la-montre : Brent Van Moer et Ilan Van Wilder.

Pour le relais mixte, première au Mondial, trois hommes (Jan Bakelants, Frederik Frison et Senne Leysen) et trois dames (Sophie De Vuyst, Valérie Demey et Julie Van de Velde) ont été retenus.

Dames élites : Sophie De Vuyst, Valerie Demey, Kaat Hannes, Kelly Van den Steen et Julie Van de Velde.

Contre-la-montre : Ann-Sophie Duyck, Julie Van de Velde.