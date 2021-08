Remco Evenepoel reprend la compétition ce mardi à l’occasion de la 1re étape du Tour du Danemark, courue entre Struer et Esbjerg sur la distance de 175,3 kilomètres.

Pour le Brabançon, de retour de Tokyo, le passage par la course à étapes scandinave (10 au 14 août) est une poursuite de son processus d’apprentissage.

"Je suis là sans attentes et ambitions précises pour le classement", a avoué le coureur de Schepdaal lors d’une conférence de presse. "Cette course est nouvelle pour moi, elle est plate et vraisemblablement, elle ne va pas me convenir parfaitement."