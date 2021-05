G. Co.

Avec l'arrivée à Sestola, après une ultime difficulté dont le sommet est situé à deux kilomètres de l'arrivée, il sera très difficile pour Filippo Ganna de conserver son maillot rose ce soir.

Derrière l'Italien, Tobias Foss, Remco Evenepoel et Joao Almeida sont les mieux placés pour reprendre la tunique de leader des épaules de l'Italien.

Pour Ganna lui-même, le candidat principal pour lui succéder en tête du classement général est Evenepoel. Ce dernier a réagi en rigolant ce mardi matin aux propos du leader de la course : "Il essaye de placer la pression sur quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que la vitesse à laquelle je roulais soit un indice sur l'état de mes jambes. Je voulais seulement rester en bonne position dans le peloton, j'ai peut-être juste oublié de changer de vitesse."

Le Brabançon a laissé quelques indices sur les plans de l'équipe Deceuninck-Quick Step sur cette première étape montagneuse : "Le mieux pour nous, ce serait que l'échappée se joue la victoire. Comme ça nous pourrons avoir une journée relativement facile dans le peloton. Les autres équipes auront plus de pression parce qu'elles possèdent déjà du retard sur nous au général."

En revanche, si l'occasion se présente, le Wolfpack n'hésitera pas à prendre le maillot rose : "Nous n'allons pas faire exprès de perdre du temps pour ne pas prendre le maillot rose. Nous ne voulons pas perdre de temps", a-t-il réagi, lui qui estime que son équipier Almeida a plus de chance d'endosser le maillot rose au terme de cette étape que lui. "Il est plus explosif et a un meilleur sprint que moi. Donc si quelqu'un prend le maillot, je pense que ce sera plutôt lui."