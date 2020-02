Le coureur de chez Deceunick-Quick Step doit se pincer les lèvres pour ne pas affirmer son ambition sur ce Tour d’Algarve : la victoire finale!

Dans un sourire et un long moment de silence pourtant peu coutumier à son discours, Remco Evenepoel se pince les lèvres lorsqu’on lui demande si son ambition sur ce Tour d’Algarve est bel et bien de jouer la victoire finale au classement général. " On verra », rigole le Brabançon. « Il y a un plateau très relevé sur cette épreuve, mais je veux d’abord et avant tout me concentrer sur ma course avant de m’attarder à celle de mes adversaires. Je verrai où cela me portera."



Nibali, Thomas, Angel Lopez ou Dennis : ses noms ne semblent aucunement effrayer le phénomène de Schepdaal. " J’ai déjà couru contre certains d’entre eux. Trois journées seront déterminantes pour le classement général. Celles de jeudi, et de samedi, avec à chaque fois une arrivée au sommet et évidemment le chrono final de 20 kilomètres que j’ai repéré mardi. S’il convient à mes qualités ? Il est bien oui (nouveau sourire pincé). Vous me connaissez désormais bien, je ne prends jamais une course comme un entraînement et je veux donc faire de mon mieux ici. Il faudra être attentif sur chaque étape car certaines routes sont parfois étroites et le peloton y sera nerveux. Le final de ce mercredi en est déjà un exemple..."

