C’est désormais devenu une habitude. Avant chaque course, Remco Evenepoel s’installe devant un écran, souvent dans une chambre d’hôtel, pour répondre aux questions de quelques journalistes lors d’une vidéoconférence de presse. Un exercice désormais routinier pour le jeune champion, aussi habile pour s’exprimer en plusieurs langues que pour distancer, sur un vélo, ses adversaires.

Casquette Wolfpack bien vissée sur la tête, Remco Evenepoel affichait à nouveau un air serein avant d’aborder une nouvelle course. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il se lance désormais à l’assaut du Tour de Lombardie. Son premier monument. Et un des objectifs de sa saison.