"C'était convenu que Remco rejoigne Stijn Steels, Tim Declercq, Yves Lampaert, Bert Van Lerberghe, Florian Sénéchal, Davide Ballerini, Kasper Asgreen et Alvaro Hodeg avant le Mur de Grammont. Il a franchi la difficulté avec eux et a roulé jusque Ninove avec le groupe", a expliqué le directeur sportif Wilfried Peeters. "C'était un très bon moment."

Quant au champion du monde Julian Alaphilippe, "il est pour le moment en route vers la Belgique", a encore précisé Peeters en soulignant que le Français avait déjà reconnu le parcours plus tôt dans l'année.

Jeudi, la formation EF Education Nippo, avec le vainqueur 2011 Sebastian Langeveld dans ses rangs, effectuera la reconnaissance du parcours. Le Néerlandais sera notamment accompagné de Jens Keukeleire mais sera orphelin de Michael Valgren, vainqueur 2018. Le Danois, remplacé par l'Australien Mitchell Docker, n'est pas encore remis de sa chute à l'Étoile de Bessèges.

L'équipe AG2R Citroën sera également en piste jeudi et parcourra les 60 derniers kilomètres. La formation française est désignée comme l'une des favorites à la victoire finale avec son duo belge Oliver Naesen et Greg Van Avermaet, vainqueur en 2016 et 2017.

Le Circuit Het Nieuwsblad, traditionnel lever de rideau de la saison cycliste belge, est prévu samedi entre Gand et Ninove (200,5 km). En 2020, la victoire était revenue à Jasper Stuyven.