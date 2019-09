Remco Evenepoel a créé la sensation mercredi à Harrogate, où il a décroché la médaille d'argent du contre-la-montre des championnats du monde de cyclisme, devenant à 19 ans le plus jeune médaillé de l'histoire du chrono des Mondiaux.

"Cette médaille d'argent a autant de valeur qu'une médaille d'or", a déclare Remco Evenepoel, qui a terminé 2e à 1:09 de l'Australien Rohan Dennis, qui a conservé son titre. "Il n'y avait pas grand chose à faire contre ce Rohan Dennis. La différence est grande mais je suis incroyablement fier de cette prestation", a déclaré Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel a longtemps été en tête avec le meilleur temps. Seul Dennis, le dernier à s'élancer, est venu le déloger de la plus haute marche du podium. "Il mérite sa victoire. L'argent était le plus haut objectif atteignable".

"J'attendais ces Mondiaux avec impatience", ajoute Evenepoel. "J'espérais réaliser une bonne prestation mais je ne savais pas ce que ça donnerait sur un parcours de 54 km. J'ai surtout pu faire la différence dans la 2e partie du parcours, sauf sur Dennis. La différence entre lui et moi, c'est qu'il a plus d'expérience et puissance sur les parties plates. Je n'ai pas encore cela dans les jambes, mais je vais continuer à travailler. Dennis dit que je dois encore attendre quelques années pour le détrôner ? Non, je reviendrai dès l'an prochain avec ambition".

Les Mondiaux 2020 auront lieu en Suisse. "Le parcours devrait davantage me convenir que celui d'aujourd'hui", avance Evenepoel. "Ce sera plus montagneux et j'aurai un an de plus. Mais c'est encore loin, on verra bien. Je suis très fier de pouvoir déjà inscrire cela à mon palmarès".

Remco Evenepoel sera aussi au départ de la course en ligne dimanche. "Puis ma saison sera finie", dit "de kleine", qui participera tout de même au criterium d'Oostrozebeke le 7 octobre.





Rik Verbrugghe: "Une superbe performance de Remco"

Le coach fédéral Rik Verbrugghe n'était pas surpris par la médaille d'argent décrochée par Remco Evenepoel, mercredi à Harrogate. "On savait qu'une médaille était possible, mais ce qu'il a réalisé, c'est une superbe performance", a déclaré le sélectionneur national.

"Remco n'avait pas dit ouvertement qu'il visait une médaille, parlant de top-5 comme objectif, mais nous le connaissons et nous savions qu'il espérait mieux, même si un top-5 à son âge, cela aurait déjà été beau. Et le voilà maintenant vice-champion du monde. C'est vraiment fort. Il n'y avait pas grand chose à faire face à Rohan Dennis. Tout le monde sait que si Rohan a un objectif et qu'il est motivé, il est très fort pour se concentrer et atteindre son pic de forme. Remco n'aurait pas pu obtenir plus qu'une médaille d'argent, mais il a de nouveau montré de quoi il était capable. On pourra espérer plus de lui à l'avenir".

Remco Evenepoel disputait pour la première fois un chrono aussi long (54 km). "Il a bien fait, il n'a pas commencé trop vite et s'est surtout concentré sur la seconde partie, qui lui était plus favorable avec les côtes", dit Rik Verbrugghe. "Finalement, il était aussi bien dans la première partie. Nous avons un moment craint une crevaison. Il regardait ses pneus dans la deuxième côte. Le mécanicien était prêt mais heureusement il n'a pas crevé et a pu continuer".

Pour sa première saison professionnelle, Remco Evenepoel a, notamment, enlevé une classique (la Clasica San Sebastian), décroché le bronze au National de contre-la-montre, le titre européen contre-la-montre et maintenant cette médaille d'argent aux Mondiaux. "Il a eu une saison incroyable. Il est 2e aux Mondiaux. Nous allons pouvoir bâtir l'avenir la-dessus", a conclu le sélectionneur fédéral.





Campenaerts malchanceux lors du contre-la-montre des Mondiaux: "J'ai peut-être pris trop de risques"

Alors qu'il visait une seconde médaille dans le contre-la-montre des Mondiaux, Victor Campenaerts a vu ses rêves de podium s'envoler à cause d'une chute sur le bitume anglais.

"Je connaissais pourtant très bien le parcours", dit l'Anversois, détenteur du record de l'heure. "J'avais entendu que les autres s'en tiraient bien, j'ai donc peut-être pris trop de risques. Il y avait un virage en côte qui était humide. Je l'ai vu, j'ai changé de position sur le vélo mais j'ai quand même glissé".

Campenaerts n'était pas au bout de ses ennuis, lui qui a par la suite dû changer de vélo. "Mon dérailleur était endommagé après la chute et j'ai eu des problèmes avec ma chaîne. J'ai donc dû changer de vélo. Après, c'était difficile de rester concentré. Puis Dennis m'a dépassé. J'ai essayé de rester à dix mètres mais c'était stupide. J'aurais plutôt dû récupérer de ma chute, on était encore loin de l'arrivée".

Victor Campenaerts passe aussi à côté d'une qualification directe pour les Jeux Olympiques de Tokyo, qu'il aurait décroché en finissant dans le top 8. "C'est une des premières choses à laquelle j'ai pensé quand je suis tombé. Maintenant ce sera plus difficile de décrocher ce billet pour Tokyo. Il ne faut pas être un spécialiste pour voir que je suis un des huit meilleurs au monde dans le contre-la-montre, mais c'est compliqué si ce n'est pas mis sur papier", dit l'Anversois, qui était devenu le premier Belge médaillé dans un contre-la-montre aux Mondiaux en décrochant le bronze il y a un an à Innsbruck.





Filippo Ganna, 3e: "Je ne m'attendais pas à terminer sur le podium"

L'Italien Filippo Ganna a décroché la médaille de bronze du contre-la-montre des championnats du monde de cyclisme mercredi.

"C'est une médaille qui a demandé beaucoup de travail", dit le coureur italien de 23 ans. "C'est la première fois que je faisais un chrono aussi long. Je me sens épuisé. Ce n'était pas facile de se souvenir de chaque virage sur 54 kilomètres. J'ai passé beaucoup de temps à reconnaître le parcours. Les jambes tournaient bien. Je me suis surpris, je ne m'attendais pas à terminer sur le podium. Pourquoi pas faire le chrono aussi l'an prochain aux JO de Tokyo ?"