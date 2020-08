Alors qu'il occupait les premières places à l'avant du peloton, Remco Evenepoel a chuté dans un ravin en pleine descente. Après avoir semble-t-il mal négocié un virage, il a heurté un parapet en finissant sa course 6 à 8 mètres plus bas, dans un ravin.





Le Belge est resté conscient mais les secours ont mis du temps à pouvoir le rejoindre. Il y avait des arbres mais aussi beaucoup de pierres sur le lieu de la chute. Aucune annonce officielle n'est pour l'instant intervenue sur l'état de santé du natif de Schepdael mais les photos montrent qu'il est resté conscient durant tout le processus d'évacuation.

Le membre de la Quick Step a été transporté à l'hôpital de Come. Le porte-parole de l'équipe a annoncé à la RAI que Evenepoel n'avait jamais perdu connaissance et qu'un examen neurologique a été effectué et que tout est correct. Le jeune cycliste souffrirait de contusions à la jambe droite.