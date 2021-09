Remco Evenepoel va bien. Les problèmes d’estomac qui l’avaient contraint à quitter le Tour du Benelux après quatre jours, dans la foulée d’un chrono fait en étant malade, sont derrière lui. "Je suis là pour me donner à fond", dit celui qui fut champion d’Europe de l’exercice en 2019 (devant Asgreen et Affini). À J-1, le Brabançon affiche un large sourire.

Remco, que pensez-vous du parcours du chrono ?

"Il est trop plat et un peu trop court (22,4 km). On fait la même distance que les juniors. Si cela n’avait tenu qu’à moi, j’aurais ajouté une bosse. D’autant plus que ça ne manque pas dans cette région. Il devrait mieux convenir à des plus grands gabarits comme Ganna ou Küng, mais j’ai déjà gagné sur un tracé comparable il y a deux ans. Donc, je n’ai aucune raison d’avoir peur."

Quelle importance ont ces championnats d’Europe, par rapport aux Mondiaux, aux JO ou à une autre grande course ?