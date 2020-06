Le Brabançon devrait reprendre la compétition le 28 juillet au Tour de Burgos.

Après le stage de trois jours que l’équipe Deceuninck-Quick Step a effectué cette semaine dans les Ardennes flamandes, Remco Evenepoel connaît son programme pour la reprise de la saison.

Le prodige brabançon devrait reprendre lors du Tour de Burgos (2.ProSeries), couru du 28 juillet au 1er août. L’épreuve à étapes espagnole sera la première course de haut niveau et elle va bénéficier d’une participation exceptionnelle. Les organisateurs ont reçu une demande de participation d’une quarantaine d’équipes. Ils en ont retenu une douzaine appartenant au WorldTour (elles étaient quatre l’an passé). Dans la liste fournie il y a peu, ne figurait pourtant pas l’équipe Deceuninck-Quick Step qui a peut-être obtenu un accord plus récemment.

Parmi les têtes d’affiche connues, on retrouve Richard Carapaz, Alejandro Valverde, Enric Mas, Mikel Landa, Steven Kruijswijk, Nairo Quintana, Simon et Adam Yates ainsi que Miguel Angel Lopez.

Evenepoel disputera ensuite le Tour de Pologne (WorldTour), du 5 au 9 août, puis le vainqueur de la Clasica San Sebastian 2019 s’alignera dans le premier "monument" de sa carrière, le Tour de Lombardie (15 août).

Enfin, Remco devrait défendra son titre de champion d’Europe de chrono et participer aussi à l’épreuve en ligne dans un Euro encore incertain (du 24 au 28 août) vraisemblablement déplacé de Trente, en Italie, à la Bretagne et Plouay.

Le vainqueur des Tours de San Juan et d’Algarve 2020 aura ensuite un mois pour préparer les rendez-vous des championnats du monde à Martigny (20 au 27 septembre), en Suisse, ainsi que le Tour d’Italie (3 au 25 octobre). Une préparation qui devrait le conduire à courir entre autre Tirreno-Adriatico (7 au 13 septembre).