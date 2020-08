Plus de quinze jours après sa chute dans la descente du Mur de Sormano lors du Tour de Lombardie, Remco Evenepoel se soigne de sa fracture du bassin et de sa contusion au poumon droit. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step partage, avec ses fans, son long travail pour revenir au plus haut niveau.

Il a publié sur son Instagram un montage de son séjour à l'hôpital et de ses premiers exercices de revalidation. Même s'il a confié "en avoir pleuré", le jeune homme de 20 ans semble désormais bien loin de la polémique engendrée par l'UCI qui a ouvert une enquête sur lui après que Davide Bramati lui ait fait les poches après son incident en Italie.