Remco Evenepoel enchaîne. Après le Tour d’Emilie samedi (5e) et sa victoire, lundi, à la Coppa Bernocchi, le voilà fin prêt pour le Tour de Lombardie, dernier objectif d’une année démarrée à l’arrêt et achevée en boulet de canon. "Après les championnats du monde, je savais j’étais en très bonne forme", dit-il. "Le Tour d’Emilie me l’a confirmé et mon succès lundi a constitué la touche finale à ma montée en puissance."