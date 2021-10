Même si l’on sait que tout s’est, heureusement, bien terminé, que le coureur a repris sa place au cœur du peloton, les images font encore froid dans le dos. C’était il y a quatorze mois. Le 15 août 2020, pour être tout à fait précis. Alors que Vincenzo Nibali, brillant descendeur, met la pression sur ses rivaux dans le mur de Sormano, Remco Evenepoel perd le contrôle de son vélo. Tentant de combler son retard sur l’Italien, il va trop vite. Il finit par partir à la faute au-dessus d’un pont et il est propulsé par-delà un parapet. Il retombera dix mètres plus bas. Il se relèvera avec une fracture du bassin et une contusion à un poumon après avoir eu peur pour sa vie.