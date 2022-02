Certains ont déjà repris le collier. Ils ont pris leurs places sur les bancs de l’école. Pour Remco Evenepoel, la sonnerie va retentir ce mercredi sur le coup de 13 h. Il s’est préparé comme un bon élève studieux, jurant avoir laissé de côté les sautes d’humeur qui lui ont valu quelques voyages dans le bureau du proviseur. Cette fois, le jeune Brabançon, 22 ans depuis le 25 janvier, a mis sa plus belle tenue. Il a rempli son cartable de bonnes intentions. Il a, surtout, pu suivre le même programme que ses petits camarades. Et ça, c’est une immense nouvelle quand on se souvient quelle était sa situation il y a 12 mois.

Certes, il aurait aimé retrouver ses copains de jeu fin janvier au Tour de San Juan, mais la pandémie en a décidé autrement. Et la course argentine ayant été annulée, il s’est rabattu sur le Tour de Valence pour "voir où il en est", comme nous a glissé Patrick Lefevere, son protecteur chez Quick-Step Alpha Vinyl.

Remco, qu’avez-vous fait ces dernières semaines ?

"J’ai effectué la préparation que je voulais. Après un peu de repos, j’ai pu travailler tout l’hiver avec l’équipe. Et ça, pour moi, c’est nouveau. L’an dernier, à la même époque, je me contentais d’exercices en piscine. Pouvoir enchaîner les sorties et les stages avec les gars, c’est beaucoup plus sympa que s’entraîner tout seul. On a essayé ça cette année et j’en suis très content. Là, on vient d’Algarve, où j’ai effectué un travail spécifique pendant une semaine."



(...)