Alors qu'il prépare Liège-Bastogne-Liège, le Giro et, à plus long terme, les JO, Remco Evenepoel rêve de remporter le Tour d'Algarve. Sa première course par étapes où il revêt un costume de favori face à des grimpeurs de renom.

Suivez la 2e étape du Tour d'Algarve en direct commenté dès 15h30:

Tim Wellens pourrait également se montrer

Ce n'est pas faire injure au Tour de San Juan que d'affirme que son plateau n'était pas suffisamment relevé pour réellement inquiéter Remco Evenepoel. Ni dévaloriser le Tour de Belgique que de dire que ses principales difficultés n'étaient pas assez longues pour donner de vraies indications quant aux aptitudes du coureur de Schepdael dans la montagne. Les seules fois où nous avons pu voir Remco Evenepoel affronter des ténors sur de vrais cols, c'était lors du Tour UAE et du Tour de Romandie la saison dernière, où il faisait ses gammes au service d'un leader: James Knox.Cette fois, le Belge aura l'occasion de se frotter à Geraint Thomas ou Vincenzo Nibali, deux anciens vainqueurs du Tour, mais aussi à Schachmann, Kwiatkowski, Dennis ou Lopez sur les pentes de l'alto de Foia, dont l'ascension est longue de 7,4 kilomètres et présente des pourcentages moyens de 6%. Ce n'est ni le Ventoux ni le Galibier mais au vu de l'enchaînement des difficultés avant cette ultime ascension, ce sera déjà un bon test pour le jeune homme de 20 ans.Au départ de l'étape, ce jeudi matin, Tom Steels (directeur sportif de la Deceuninck-Quick Step) nous confiait ceci:Bien sûr, Remco Evenepoel n'est pas le seul Belge engagé en Algarve. Van Avermaet, Gilbert et Wellens, entre autres, sont également présent. Et le final du jour plaît notamment à Tim Wellens, qui effectue ses premiers tours de roues de la saison au Portugal: