Le défilé des athètes du Team Belgium à l’Olympic Boutique, mise en place jusqu’au 15 juillet par le COIB, s’est poursuivi ce jeudi avec une visite très attendue, celle de Remco Evenepoel. Très détendu, au lendemain de sa deuxième place dans le contre-la-montre du championnat de Belgique, il a livré quelques confidences sur sa préparation pour les Jeux.

Remco, la fibre olympique commence-t-elle à se faire ressentir progressivement ?

"Oui, quand même ! En venant récupérer ma valise et mes tenues officielles ici à Bruxelles, j’ai le sentiment que c’est un peu le début de la dernière ligne droite. C’est un sentiment spécial, c’est chouette de savoir que les Jeux ne sont plus que dans un mois ! Et en même temps, je sais que je dois mettre ce temps à profit pour aller chercher les derniers pourcentages dans ma préparation."

À quoi va ressembler votre programme jusqu’aux Jeux ?