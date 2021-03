Sur les réseaux sociaux, il a donné de ses nouvelles, lui qui a repris la course sur route suite à sa fracture du bassin survenue lors du Tour de Lombardie en aout 2020.

"C’était une semaine importante pour moi. Après avoir passé des tests à la Bakala Academy, un autre scanner et un dernier bilan avec le staff médical, plus rien ne me retient pour préparer la saison à venir ! Je voudrais remercier les médecins de l’équipe, l’hôpital de Herentals et tout le staff de Deceuninck – Quick Step, et surtout ma famille et mes amis proches pour le soutien en cette période difficile. Je ne vous remercierai jamais assez. Je remets les pieds sur les pédales, face au vent et à pleine vitesse dans la bonne direction", a-t-il écrit.

Remco Evenepoel sera de retour lors du Giro en mai prochain.